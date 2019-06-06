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Чому не варто зловживати соком: відповідь учених

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Чому не варто зловживати соком - фото 1
Чому не варто зловживати соком

Американські науковці розповіли про те, чому краще не надто захоплюватись соками та замінювати ними інші напої. Це варто знати кожному!

Дослідники з Конельського університету та Університету Еморі виявили, що регулярне вживання фруктових соків здатне скоротити тривалість життя.

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Учені провели аналіз харчової поведінки понад 13 тисяч добровольців, звернувши особливу увагу на любов до солодких напоїв. Тривало спостереження 6 років, за які майже тисяча осіб померли з різних причин, а ще до 168 смертей призвели ішемічні хвороби серця.

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Виявилось, що 360 мілілітрів соку на день за регулярного вживання здатні збільшити ризики розвитку різноманітних захворювань, серед яких і сердечних.

Навіть 100% фреш шкодив організму більше, аніж приносив користі. Тому медики вирішили, що надмірне захоплення соками здатне вкоротити тривалість життя. Річ у тому, що сік містить чимало цукру, тому нівелює свої корисні властивості.

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Джерело: newsyou.info
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