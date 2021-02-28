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Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото

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Коли надто добре поприбирала - фото 1
Коли надто добре поприбирала

Австралійка захопилась прибиранням і тепер може отримати нову фобію, а все через надмірне бажання чистоти.

Прибирання важко назвати якимось дуже приємним процесом, але він потрібен всім. Так вирішила і медсестра з австралійського штату Квінсленд, яка так добре відмила кухню, що навіть перестаралась.

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Якщо ви вважаєте, що порядок не може щось зіпсувати, то помиляєтесь. Дівчина так захопилась чисткою плити, що не одразу зрозуміла свою помилку. До слова, помітити, що ж на знімку "після" пішло не за планом не так вже й легко.

Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото - фото 449549

Справді, поверхня плити сяє, слідів жиру нема, але нема і ще однієї важливої речі, а саме індикаторів біля ручок, які вказують на запал певної конфорки. Тож тепер австралійка буде покладатись лише на пам'ять та по кілька разів перевіряти, чи все працює там, де потрібно.

Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото - фото 449548

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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