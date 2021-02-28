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Чому не варто захоплюватись прибиранням на кухні: фото
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Австралійка захопилась прибиранням і тепер може отримати нову фобію, а все через надмірне бажання чистоти.
Прибирання важко назвати якимось дуже приємним процесом, але він потрібен всім. Так вирішила і медсестра з австралійського штату Квінсленд, яка так добре відмила кухню, що навіть перестаралась.
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Якщо ви вважаєте, що порядок не може щось зіпсувати, то помиляєтесь. Дівчина так захопилась чисткою плити, що не одразу зрозуміла свою помилку. До слова, помітити, що ж на знімку "після" пішло не за планом не так вже й легко.
Справді, поверхня плити сяє, слідів жиру нема, але нема і ще однієї важливої речі, а саме індикаторів біля ручок, які вказують на запал певної конфорки. Тож тепер австралійка буде покладатись лише на пам'ять та по кілька разів перевіряти, чи все працює там, де потрібно.
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