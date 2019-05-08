Чому не варто вживати алкоголь при тренуванні

Як алкоголь впливає на організм під час тренування / pexels

Відомий тренер, дієтолог і реабілітолог Назар Іванчук пояснив у своєму блозі, що роблять спиртні напої з організмом і м'язами.

Вживання алкоголю не тільки несе шкоду здоров'ю, але й зводить всі зусилля при занятті спортом нанівець.

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"Алкоголь – це порожні калорії. Калорії, які ви вживаєте з алкоголем, не мають ніякої цінності. Так, ви отримуєте певну кількість білків, жирів і вуглеводів, але їхня харчова цінність практично нульова. Однак при цьому такі калорії легко перетворюються на жирові відкладення", – пояснив Назар Іванчук.

Алкоголь зведе нанівець усі старання

Тренер нагадав, що алкоголь знижує синтез протеїну в м'язах і підвищує рівень катаболічного гормону кортизолу. Але м'язовий ріст гарантовано знизиться, руйнування тканини збільшиться.

За словами експерта, алкоголь викликає зневоднення. Тому, потрапляючи в організм, алкоголь змушує нирки працювати в посиленому режимі, викликаючи надмірну секрецію рідини для нейтралізації токсичного впливу на весь організм. Це і призводить до зневоднення.

Іванчук також підкреслив, що вода є ключовим фактором для побудови м'язової тканини і процесу спалювання жирів.

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