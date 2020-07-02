Чому не варто пробивати вуха під час пандемії: епічне відео

Зірка TikTok вирішила пробити вухо у салоні, але все пішло не за планом. А все через пандемію коронавірусу у світі.

16-річна американка Сіссі Шерідан відома не лише завдяки шоу на каналі Nickelodeon, а своєму профілі в TikTok. Дівчина має аудиторію у 3 мільйони підписників, тож всі її історії викликають чимале обговорення. Але недавній випадок з проколенням вуха став для Сіссі справді дуже масштабним.

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Річ у тому, що дівчина наприкінці червня записала сльозливе відео про те, як їй невдало прокололи вухо. Річ у тому, що блогерка дуже обачно поставилась до такої ідеї під час пандемії коронавірусу, тож одягнула одразу дві маски. Це і стало помилкою, адже разом із сережкою до її мочки причепили ще й лямочку від однієї з масок.

@itssissysheridan where it all went wrong (the first ear was the one she pierced my mask to) ♬ original sound - itssissysheridan

"Мораль цієї історії: Не проколюйте собі вуха під час пандемії", зазначила Сіссі.

Але на цьому історія не закінчилась, адже дівчина зрозуміла помилку майстра лише тоді, коли вже в машині намагалась зняти медичну маску.Тож родина звернулась до менеджера, щоб салон повернув кошти за таку процедуру. До слова, обійшлось це у $73. Але у салоні заявили, що гроші Сіссі отримає лише тоді, коли поверне сережку.

@itssissysheridan moral of the story. don’t get your ears pierced during a pandemic ♬ original sound - itssissysheridan

Тож дівчині довелось чекати ще тиждень, щоб набряк справ, і її позбавили дивного аксесуара. На щастя, у блогерки є почуття гумору, тож вона зізналась, що шанси на такий провал були дуже малими, але у неї все одно це вдалось.

@itssissysheridan MY EAR PIERCING STORY IS A BUZZFED ARTICLE!!! LINK IN BIO GO READ AHH ♬ original sound - itssissysheridan

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