Чому не варто повністю відмовлятися від жирної їжі

Виключати з раціону всі жирні продукти заради якнайшвидшого схуднення небезпечно для здоров'я.

"Зайва вага – це пряме показання до зниження жирності споживаної їжі, але повністю відмовлятися від тваринних і рослинних жирів, олій, не можна. Без збалансованого раціону ні про схуднення, ні про здоров'я і красу мови бути не може", – попередили дієтологи.

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Жири допомагають засвоювати вітаміни А, D, Е, F, Р – а від них залежить гормональний баланс людини. Крім того, жири – це теж джерело енергії, а в холодну пору року вони потрібні організму, щоб зігрітися і підтримувати постійну температуру тіла.

Основою здорового раціону, який допоможе привести вагу в норму має стати риба і морепродукти, нежирні сорти м'яса, багато зелені і овочів, фрукти замість десертів. Не відмовляйтеся від салатів, – заправляйте їх рослинною олією, це дуже корисно. Цілозерновий тост на сніданок зі шматочком вершкового масла, – тільки додасть вам сил, а не позначиться на фігурі.

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