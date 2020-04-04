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Легенда Динамо Шовковський поділився секретними рецептами коктейлів

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Шовковський - фото 1
Шовковський / instagram

Колишній воротар київської футбольної команди "Динамо" Олександр Шовковський показав, як розважає себе вдома в період карантину в Україні.

Так, зірковий голкіпер провів для шанувальників крутий майстер-клас з приготування алкогольних коктейлів.

І ще:

Відповідні відео Шовковський опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Так, СаШо поділився рецептами декількох міцних напоїв "Апероль Шприц", "Сгроппіно" і "Грін Хані".

"Насолоджуйтесь. Але пам'ятайте, що надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю!" – попередив футболіст.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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