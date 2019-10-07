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Чому не варто обмотувати валізу плівкою

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Валіза - фото 1
Валіза / cntraveler

Валізу, обмотану плівкою, нерідко можна побачити на багажній стрічці. Розповідаємо, чому все ж краще залишити харчову плівку вдома.

Чи варта гра свічок?

Щоб обмотати валізу середніх розмірів, потрібно не менше 20 м плівки. Тим, хто літає рідко, може і не шкода грошей на витратні матеріали і своїх сил на цю дурну роботу. А от завзятим мандрівникам на постійну обмотку саквояжа знадобляться пристойні кошти.

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Не впізнаю в гримі

Кілька шарів плівки надійно приховують будь-які розпізнавальні ознаки валізи: наліпки, логотипи та інші деталі, здатні виділити ваше майно на багажній стрічці. Набагато простіше придбати міцний, яскравий чохол, який виконує ті ж захисні функції.

Чому не варто обмотувати валізу плівкою - фото 360180

Забудькуватість

Випадки, коли пасажир кладе у валізу найпотрібніше, а потім обмотує плівкою, трапляються часто. Уже в аеропорту саквояж доводиться розпаковувати, тому що під час зборів у нього поклали терміново потрібні ліки, засоби гігієни або навіть паспорт.

Питання екології

Поліетиленова плівка розкладається не менше 100 років, а використовується лише кілька годин перельоту. Чи варта така перестраховка погіршення екологічної ситуації і нашого здоров'я? Кожен вирішує для себе сам.

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Джерело: cntraveler
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