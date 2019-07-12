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Чому не варто мати багато підписників у Instagram: цікаве дослідження

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Рівень довіри до інфлюенсерів суттєво впав - фото 1
Рівень довіри до інфлюенсерів суттєво впав

Згідно з даними аналітичної компанії InfluencerDB, вплив так званих інстаграм-інфлюенсерів значно знизився, а рівень залученості аудиторії досяг свого історичного мінімуму. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у Mobile Marketer.

Залученість вимірювалася як співвідношення середньої кількості вподобань під постами до кількості підписників. У спонсорованих матеріалів цей показник склав 2,4% у порівнянні з 4% у 2016 році, водночас у контенту, який не спонсорувався, коефіцієнт упав з 4,5% до 1,9%.

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При цьому в інфлюенсерів з кількістю від 10 000 підписників залученість становить 3,6%, а у лідерів думки, у яких від 5000 до 10 000 фоловерів, – 6,3%. Найвищий ступінь довіри у користувачів з 1000-5000 послідовників. Їх середній коефіцієнт залучення дорівнює 8,8%.

Шалена кількість підписників уже не має такого вагомого значення - фото 340402
Шалена кількість підписників уже не має такого вагомого значення

Це свідчить про те, що у людей з меншою кількістю підписників значно лояльніша аудиторія. Цей факт вже взяли на озброєння багато брендів, які поступово переходять до стратегії "мікровпливу". Проте, за словами аналітиків, показники залученості будуть падати у міру збільшення фоловерів у таких лідерів думки.

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Джерело: Mobile Marketer
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