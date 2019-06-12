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Чому не варто купувати дешеві килимки для авто: відео

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Чому не варто купувати дешеві килимки для авто: відео - фото 1

У мережі з'явилось відео з розбитим автомобілем, власник якого вирішив зекономити на килимках. Здається, знайдено ще одну причину ДТП, про які варто знати кожному, хто за кермом.

На платформі Reddit користувач з ніком HellsJuggernaut поділився записом із машиною з розбитим капотом, який за короткий час опинився у топі мережі. Допис зібрав понад 58 тисяч переглядів, а також понад 1700 коментарів.

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Як відзначив автор, ось чому не варто купувати дешеві килимки для вашої машини. На ролику можна побачити, що саме вони стали причиною розбитого авто. А все тому, що килими заважають нормально користуватись педалями газу та гальма, що збільшує ризики ДТП.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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