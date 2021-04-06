Чому не варто готувати напідпитку: епічне відео підкорює мережу

Є речі, з яких люди не можуть не сміятись, і однією з таких є спроби щось зробити напідпитку. Цей хлопець просто хотів приготувати піцу, але все пішло не за планом.

На платформі Reddit користувач з ніком Noostra2k поділився відео, на якому його п'яний друг намагається спекти піцу. За короткий час допис піднявся в тренди, зібравши понад 2 тисячі коментарів та 58 тисяч балів.

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Що ж могло піти не так? Спершу головний герой не зумів дістати страву з духовки, але на падінні піци історія не завершилась. За 26 секунд можна побачити, що сьогодні точно не найкращий день в житті цього юнака. Тим часом друг, який знімав це все на камеру, від сміху не міг навіть одразу ж допомогти йому. Висновок: спиртне може перетворити будь-яку вашу ідею на провал, а також прославити у соцмережах.

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