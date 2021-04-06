На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому не варто готувати напідпитку: епічне відео підкорює мережу
-
- 74
Є речі, з яких люди не можуть не сміятись, і однією з таких є спроби щось зробити напідпитку. Цей хлопець просто хотів приготувати піцу, але все пішло не за планом.
На платформі Reddit користувач з ніком Noostra2k поділився відео, на якому його п'яний друг намагається спекти піцу. За короткий час допис піднявся в тренди, зібравши понад 2 тисячі коментарів та 58 тисяч балів.
І ще: Смачно чи дивно: блогерка показала рецепт круасанів для "гурманів"
Що ж могло піти не так? Спершу головний герой не зумів дістати страву з духовки, але на падінні піци історія не завершилась. За 26 секунд можна побачити, що сьогодні точно не найкращий день в житті цього юнака. Тим часом друг, який знімав це все на камеру, від сміху не міг навіть одразу ж допомогти йому. Висновок: спиртне може перетворити будь-яку вашу ідею на провал, а також прославити у соцмережах.
Читайте також: Чоловік розіграв кохану на 1 квітня, і мережа обурена (відео)
-
17:25Кім Кардашян підкреслила вигини фігури відвертим бікіні
-
17:13Руйнівник смартфонів зняв огляд на електричний Hummer: що його вразило в новинці
-
16:52Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою
-
16:42Фаберже випустить драконяче яйце Дейенеріс Таргаріен до 10-річного ювілею серіалу
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:09Ілон Маск подивився фільм Ґодзілла проти Конга: які враження у мільярдера
-
15:49Skoda показала деталі оновленого Kodiaq: ефектний тизер від чехів
-
15:29Як зберегти картоплю фрі теплою та хрусткою: секрет від експрацівника McDonald's
-
14:54Microsoft потролила Apple iPad Pro у своїй новій рекламі: кумедне відео
-
14:32Названі наймодніші види фарбування у 2021 році
-
14:15Чому не варто готувати напідпитку: епічне відео підкорює мережу
-
13:50Спокуслива Шерон Стоун прикрасила модний глянець
-
13:30Вчені розповіли про феномен домашнього стадіону у футболі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:19Чому какао варто пити кожному
-
12:43Березовий сік: названі цілющі властивості напою
-
12:19Популярна тренерка показала фанатам сідниці
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
11:30Штучний інтелект створив нову пісню гурту Nirvana
-
10:55Яким знакам Зодіаку варто дослухатись до порад 6 квітня
-
10:24Чому обійми корисні: 4 прості причини
-
09:54Смачно чи дивно: блогерка показала рецепт круасанів для "гурманів"
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
08:54Три прості правила міцного здоров'я
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
07:19Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото
- 05 квітня
-
21:20Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)
-
17:17Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після
-
14:20Голос країни 2021: список, хто пройшов у прямі ефіри 11 сезону
-
12:19Тест у картинці: що ви побачили першим
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 квітня
-
08:26Голос країни 11 сезон 11 випуск: як пройшли другі вокальні нокаути учасників
-
07:19Погода в Україні 5 квітня: незначне потепління і дощі
- 04 квітня
-
20:20Дівчина тижня: розкута фітоняшка Еббі Доус, яка заводить мережу відвертими фото (18+)
-
18:15Гороскоп на 5 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:50Гороскоп на цей тиждень 5 – 11 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:22Роберт Дауні молодший святкує 56-річчя: нові фільми зі знаменитим актором
-
10:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 квітня
-
08:49В AnTuTu назвали найпотужніші смартфони березня: рейтинг
- 03 квітня
-
21:485 поширених помилок, яких припускають більшість чоловіків на першому побаченні
-
18:17Як зробити випічку кориснішою: 3 круті альтернативи пшеничному борошну
-
15:17Едді Мерфі святкує 60-річчя: нові фільми з відомим актором
-
12:15Чотири ознаки того, що партнер не щасливий у стосунках
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 квітня
-
08:13Лікар зі США дав 5 порад, які дозволяють більше рухатися протягом дня
- 02 квітня
-
20:216 звичок ідеального партнера по сексу, які має взяти на озброєння кожен чоловік
-
17:25Чому не виходить схуднути: 8 головних причин