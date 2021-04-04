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Чоловік розіграв кохану на 1 квітня, і мережа обурена (відео)
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Першоквітневі жарти не часто бувають справді кумедними, але цей хлопець вирішив втілити доволі небезпечний розіграш. Він оновив пранк з феном і ледь не залишився без дружини.
На платформі Reddit користувач з ніком shanky94 поділився відео з розіграшем на 1 квітня, яке швидко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад 32 тисячі балів та більше як 700 коментарів.
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А все тому, що чоловік вирішив розіграти свою дівчину на 1 квітня. Для цього він запозичив з інтернету старий пранк з феном та борошном, але вніс свою поправку у вигляді тальку. Тож, коли жінка вирішила висушити волосся після спа, то отримала зовсім новий образ.
Тим часом коментатори не на жарт схвильовані таким рішенням, адже тальк може швидко спалахнути, якщо помістити його у фен. Якщо борошно може просто поламати техніку, то тальк або пудра часто є сумішшю глин, крохмалю та ароматизаторів, тобто легкозаймистий. Дехто з користувачів додав, що й вдихання цього порошку не додає здоров'я. Тому якщо забажаєте когось розіграти, не забудьте обрати максимально безпечний спосіб.
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