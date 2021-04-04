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Чоловік розіграв кохану на 1 квітня, і мережа обурена (відео)

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Небезпечний пранк з феном - фото 1
Небезпечний пранк з феном

Першоквітневі жарти не часто бувають справді кумедними, але цей хлопець вирішив втілити доволі небезпечний розіграш. Він оновив пранк з феном і ледь не залишився без дружини.

На платформі Reddit користувач з ніком shanky94 поділився відео з розіграшем на 1 квітня, яке швидко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад 32 тисячі балів та більше як 700 коментарів.

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А все тому, що чоловік вирішив розіграти свою дівчину на 1 квітня. Для цього він запозичив з інтернету старий пранк з феном та борошном, але вніс свою поправку у вигляді тальку. Тож, коли жінка вирішила висушити волосся після спа, то отримала зовсім новий образ.

Engine ignition: on from r/ContagiousLaughter

Тим часом коментатори не на жарт схвильовані таким рішенням, адже тальк може швидко спалахнути, якщо помістити його у фен. Якщо борошно може просто поламати техніку, то тальк або пудра часто є сумішшю глин, крохмалю та ароматизаторів, тобто легкозаймистий. Дехто з користувачів додав, що й вдихання цього порошку не додає здоров'я. Тому якщо забажаєте когось розіграти, не забудьте обрати максимально безпечний спосіб.

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