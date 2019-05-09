Чому не варто часто користуватися відбілюючою пастою

Виглядати як зірка Голлівуду – цей вислів має на увазі, в першу чергу, сліпучу білосніжну усмішку на всі тридцять два зуби. І для її досягнення люди готові на будь-які жертви. Чи допоможе у цьому відбілююча паста?

За способом впливу такі пасти діляться на два види: абразивні і хімічні. Абразивні (механічні) складаються з речовин, які допомагають зчищати наліт з зубів. Як правило, це такі речовини, як бентонітова глина, оксид кремнію. Такий вид пасти потрібен, якщо звичайна не справляється з нальотом на зубах. Але з ним варто бути обережними.

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Стоматологи рекомендують при виборі відбілюючої пасти звертати увагу на ступінь абразивності RDA. Якщо у вас дуже чутливі зуби, то число RDA має бути мінімальним, 25. Для здорових зубів, особливо якщо їх власники завзяті курці або любителі кави, ступінь абразивності може бути вищою, до 100.

Друга група відбілюючих паст, хімічні, здійснює очищення зубів шляхом хімічних компонентів. В основі своїй це перекис водню або активний кисень. В пасті не має бути перекису водню понад 0,1%. Якщо рівень концентрації перевищує цю цифру, можна втратити емаль.

Вплив пасти з перекисом водню має накопичувальний ефект. Тобто, наочні результати з'являться не раніше, ніж через півтора або два тижні.

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