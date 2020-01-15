Чому не на всіх клієнтів треба витрачати час

Засновник інкубатора Serendipity Lab. Алекс Крол вважає, що найцінніший ресурс бізнесмена – час, тому далеко не на кожного клієнта його варто витрачати.

Крол вважає, що час набагато цінніший за гроші, людей і компетенції, тому що це не поновлюваний ресурс. Час важливий особливо для починаючого підприємця.

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"І у вас і у Білла Гейтса – 24 години в добі. Але є різниця. Ваш час в 100000000 разів дорожчий, ніж у Гейтса. Тому, що у вас немає резервів, а у нього є. Ціна вашої помилки в 10000000000 разів вища. Він може дозволити собі витрачати час, а ви ні", – написав Крол у себе в Facebook.

На його думку, найбільша помилка початківців бізнесменів – трата часу на тих, хто не є їхнім клієнтом і ніколи не буде. Прикладом розумної витрати часу на клієнтів Крол вважає підхід тваринників і наркоторговців. Перші не витрачають часу на тварин, які не приносять потрібного продукту і відправляють їх під ніж. Так само роблять торговці наркотиками і люди, що ведуть ігровий бізнес.

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