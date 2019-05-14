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Чому не можна їсти багато горіхів

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Шкода горіхів - фото 1
Шкода горіхів

Горіхи вважаються джерелом вітамінів та мікроелементів, а також ідеальним продуктом для дієт. Однак медики не радять зловживати горіхами, і ось чому.

Горіхи періодично мають з'являтися у щоденному раціоні, адже швидко позбавляють голоду, а також є джерелом корисних речовин та мікроелементів. Однак їх важливо вживати небагато.

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"Горіхи варто щодня вживати про анемії, браку сил, серцевих захворювань та різноманітних запаленнях. До того ж, вони допомагають у боротьбі із зайвою вагою, оскільки доволі ситні та позбавляють голоду надовго", – додають експерти.

Кому не варто їстм горіхи - фото 327392
Кому не варто їстм горіхи

Але треба розуміти, що рекомендації стосуються жменьки горіхів, а не більшої кількості. Цей продукт є доволі калорійним, а також не надто підходить людям, які хворіють на ангіну, на бронхіт, екземою, псоріазом чи кашляють.

"Це важка їжа для шлунку і тому вона під забороною для тих, хто страждає від гастриту та виразки. Але і здоровим людям краще не об'їдатися, адже шлунок може не витримати навантаження, виникне отруєння. А надмірна кількість горіхів ще й здатна призвести до головного болю", – підсумовують фахівці.

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Джерело: newsyou
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