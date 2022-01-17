Чому не можна відкривати парасольку в приміщенні

Ви напевно часто чули, що розкрита парасолька в домі – це на біду. Давайте розберемося, звідки могли взятися такі забобони.

Розкривати парасольку під дахом не можна! Така дія спричинить на порушника заборони безліч усіляких нещасть і невдач. Це повір'я прийшло зі стародавнього Риму. Ґрунтується воно на легенді, за якою склепіння власного будинку обрушилися на голову однієї з його мешканок, після того, як остання випадково розкрила парасольку, пише myseldon.

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Ще відкрита парасолька в будинку є символом бідності і може залучати до людини матеріальні труднощі. Ця прикмета пов'язана з тим, що за старих часів бідняки відкривали парасольку в будинку під час дощу, оскільки у них не було коштів зробити ремонт і залатати дірки в стелі.

За народними повір'ями, відкриваючи парасольку в приміщенні, ви можете образити домашніх духів, які захищають вас від негараздів, і тоді хорошого не чекайте. Як же просушити мокру парасольку, не розкриваючи її в приміщенні? Для цього її треба повісити за петельку або гачок у ванній кімнаті у напіврозкритому стані. Таким чином у квартирі не утворюватимуться калюжі від крапель парасольки, та й висохне вона швидко.

Чому не можна відкривати парасольку в приміщенні

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