Чому не можна сушити одяг на батареях: пояснення експерта

Чому на батареї не можна класти мокрий одяг / e24 on Unsplash

Далеко не у всіх є сушильні машини, тож у зимовий період спокуса повісити випраний одяг на батарею зростає. Але краще відмовитись від такої ідеї, адже насправді у неї є чималі недоліки.

Взимку стає все складніше швидко висушити одяг після прання, тому чимало людей перетворюють батареї в імпровізовані сушарки. Це дозволяє значно швидше поновити кількість чистих речей, але мало хто підозрює про наслідки такого рішення. Експертка зі споживчих товарів Ребека Беббінгтон пояснила, чому у жодному випадку не можна сушити вбрання на батареях, пише видання Mirror.

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Мокрий одяг на батареях неминуче зволожує повітря, що збільшує ризики появи конденсату та сирості у помешканні. Найпростіший спосіб позбутись цього – відчинити вікна, щоб забезпечити потік повітря. Але взимку це призведе і до того, що температура вдома знизиться на кілька градусів.

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Я розумію, чому люди це роблять, однак насправді це дуже збільшує вологість повітря. Краще спробувати додатково відтиснути одяг, розкласти на сушарці та використовувати природне освітлення, – зауважує Ребека.

За її словами, додаткові 10 хвилин у пральній машині у режимі "віджим" допомагають позбутись вологи та прискорити сушіння.

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