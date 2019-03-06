Чим не можна годувати котів: категорично

Багато смаколиків, які так подобаються нам, небезпечні для домашніх улюбленців – зокрема, котів. Тримайте список продуктів, якими категорично не можна пригощати друзів наших молодших.

У шоколаді, наприклад, містяться два токсини, кофеїн і теобромін, які стимулюють роботу серцево-судинної і нервової систем.

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На думку експертів, шоколад може привести до інтоксикації, яка викликає блювоту, сильну спрагу, тривогу, м'язовий тремор, порушення серцевого ритму, високу температуру у котиків.

Через свої невеликі розміри коти дуже чутливі до алкоголю, тому не варто залишати його в доступних для тварин місцях. Отруєння алкоголем може викликати блювоту, втрату координації, дезорієнтацію в просторі і ступор. В особливо серйозних випадках це може призвести до коми, припадків і смерті.

Кава містить кофеїн, який може викликати багато проблем зі здоров'ям, наприклад, діарею, надмірне сечовипускання, сильну спрагу, гіперактивність, прискорене серцебиття і дихання.

Молочні продукти мають бути під забороною, не дивлячись на стереотипи про кошенят. У цих тварин, як і у людей, може бути непереносимість лактози. Особливо чутливі коти можуть отримати діарею і розлад шлунка.

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