All inclusive в Туреччині подорожчає, і ось чому

Підвищення владою Туреччини податку на алкоголь на 13,4% з нового року може призвести до зростання цін на відпочинок.

Підвищення податку на алкоголь зробить негативний вплив на туристичний сектор. У попередні роки ціни стримувалися, щоб залучити в країну туристів, але далі цього робити не вийде. Якість послуг неминуче впаде, або виростуть ціни для туристів, – вважає віце-президент Фонду сприяння туризму Аланії (ALTAV) Мехмет Дахагоглу.

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За прогнозами, найбільше зростання акцизів на алкоголь вплине на мандрівників, які зупиняться в бюджетних готелях, які працюють за системою "все включено". Асортимент спиртних напоїв у таких готелях, ймовірно, буде переглянутий на користь більш дешевих місцевих брендів.

"Водночас, в готелях luxury-сегменту з концепцією "ультра все включено" перелік спиртних напоїв, швидше за все, не зміниться. Фешенебельні готелі Туреччини намагаються пропонувати своїм гостям елітний імпортний алкоголь – для багатьох готелів це питання статусу", – припускає експерт.

Здорожчання алкоголю вплине на нове формування цін

На думку працівників туристичної галузі, через новий податок у Туреччині також може вирости кількість підробок алкоголю. Бари і кафе можуть почати самостійно виготовляти спиртні напої в спробах заощадити.

"Але готельєри навряд чи на таке підуть. Це загрожує їм не тільки репутаційними ризиками, але і кримінальним переслідуванням. Звичайно, випадки з підробленим спиртним у готелях траплялися, але вони в перерахунку на кількість туристів в країні вкрай рідкісні. Ризик нарватися на фальсифікат є, скоріше, за межами готелю – під час поїздки на яхті, в місцевому ресторані або при покупці спиртного десь в придорожньому кафе", – пояснює Мехмет Дахагоглу.

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