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Чому не можна класти телефон на ноутбук

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Нормативи встановлюють відстань від деяких пристроїв до людини - фото 1
Нормативи встановлюють відстань від деяких пристроїв до людини / BestHard

Багато хто з нас часто лишає свій смартфон на ноутбуці. Чому не варто цього робити і до чого може призвести така невинна звичка, розповідаємо нижче.

Мобільний телефон взаємодіє з базовими станціями. Після включення він знаходиться у стані моніторингу сигналу станції. При цьому він періодично випромінює досить потужний сигнал для зв'язку зі станцією, яка може бути на значних відстанях. Потужність передавача стільникового телефону становить 0,5-2 Вт.

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У ноутбуці також є свої антени у вигляді інтерфейсів Wi-Fi, Bluetooth, потужність яких значно нижче в порівнянні з мобільним телефоном. Якщо стільниковий пристрій лежить на ноутбуці або поруч, відбувається детектування або виявлення його сигналів, що може призвести до спотворення звуку з ноутбука.

Якщо перешкоди виникають з тактовою періодичністю 5-10 хвилин, але дзвінка телефону не відбувається, це може означати, що пристрій прослуховується або в ньому встановлений жучок.

Нормативи встановлюють відстань від деяких пристроїв до людини, при якій їх дія безпечна для здоров'я. Наприклад, Wi-Fi роутер рекомендують встановлювати на відстані 1 м від робочого місця.

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Джерело: lifewire
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