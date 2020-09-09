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Чому не можна дарувати годинник: прикмети і значення подарунка
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Існує думка, що годинник не можна дарувати, адже це може негативно позначитись на стосунках і навіть зіпсувати долю. Які ще заборони та прикмети про годинники існують – читайте далі.
Ще з появи перших годинників їх пов'язували з певними явищами, які люди не завжди могли пояснити. Якщо з сонячним годинником таких питань не виникало, то любов різноманітних чаклунів використовувати саме годинники для зв'язків з духами перетворила цей аксесуар у щось містичне. Хоч сьогодні технології не стоять на місці, а годинники стали розумними, проте досі побутують забобони, мовляв, краще їх не дарувати.
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Забобони про годинник
Вважається, що такий подарунок комусь близькому може викликати непорозуміння та погіршення стосунків. Існує також забобон, що таким презентом можна забрати життєвий час, який виділено людині. Якщо дарувати годинник на весілля, то молодята будуть постійно сваритись та не відчують сімейного щастя. Також популярною є думка, що годинники з кутами на подарунок прирікають чоловіків та самотнє і важке життя. Також не варто дарувати цей аксесуар, якщо не хочеш розлучитись з людиною, для якої він придбаний.
Прикмети про годинник
І поки більшість людей не переймається тим, чи може якось зашкодити такий подарунок, то існують і ті, хто знають, як позбутись негативну від годинників. Для цього потрібно, щоб, приміром, іменинник, "викупив" годинник. Тобто потрібно обміняти подарунок на дрібні гроші чи монету. Таким чином погана прикмета одразу ж припиняє діяти.
Але є не лише неприємні забобони про годинник, адже цей аксесуар має й багато хороших значень, які вкладають у нього люди.
Значення подарунка:
- Побажання, щоб кожна хвилина життя була щасливою;
- Побажання тривалого і комфортного життя;
- Прояв глибокої поваги та любові;
- Прояв того, як цінують ваш час;
- Турбота про ваше самопочуття.
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