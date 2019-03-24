Чому не можна чіпати чужі гроші

Хтось, виявивши на дорозі загублені кимось купюри, обов'язково забере їх, а інші обійдуть стороною. Справа ця суто особиста, але краще втрачені купюри все ж навіть не чіпати.

По-перше, якщо брати до уваги закон рівноваги і балансу, не складно здогадатися, що, піднімаючи знахідку, ви ризикуєте найближчим часом щось втратити.

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При цьому не обов'язково це можуть бути матеріальні втрати. Інші сфери життя теж можуть бути порушені: похитнеться здоров'я, посваритеся з близькою людиною тощо. Також гроші здатні притягувати до себе негативну енергію, а людина, що втратила їх, зрозуміло, засмутилася і передала свої негативні емоції грошам. Чи варто проектувати це на себе?

Часом велику купюру або навіть пухкий гаманець спеціально підкидають на дорогу шахраї. Їх розрахунок простий: ви піднімаєте гроші, у цей момент з'являється їх "власник" і стверджує, що ви або вкрали гаманець у нього, або встигли поцупити кілька великих купюр. Погрожуючи поліцією, вони вимагають повернути гроші, і багато хто, злякавшись, йдуть у шахраїв на поводу, викладаючи свої кошти, щоб вирішити проблему.

Тож, будьте, будь ласка, пильні і обережні. Гроші – річ серйозна. У всіх сенсах цього слова.

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