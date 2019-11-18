Чому на борту літака не варто просити ковдру: пояснення експертів

Видана на борту літака ковдру, як виявилося, може піднести авіапасажирові чимало сюрпризів. Принаймні у цьому запевняють британські експерти. Що ж не так?

Авіаперельоти на далекі відстані відмінно підходять для того, щоб поспати, і багато пасажирів під час рейсу просять у бортпровідників ковдру. Однак, до цього аксесуару для сну потрібно ставитися з усією обережністю. Так вважають фахівці компанії Fashion Beans з Великобританії.

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Рідко, хто з пасажирів замислюється, скільки людей користувалися цією ж ковдрою до них, – заявляють експерти.

Занепокоєння викликає той факт, що хоч авіакомпанії періодично і змінюють ковдри, вони не завжди відповідально ставляться до їх чищення. Згідно з даними, деякі перевізники відправляють бортові ковдри на прання раз на 5 днів. Але є окремі компанії, які можуть не займатися цим питанням протягом цілого місяця.

Від ковдри краще відмовитися

Це у свою чергу може призвести до того, що мандрівникові дістанеться річ, вельми сумнівна з точки зору гігієни. А як її використовували інші пасажири, залишиться тільки здогадуватися. Тим, хто не хоче думати про мікроби і чужі бактерії, експерти рекомендують брати в тривалий рейс власну невеличку ковдру.

Раніше співробітники одного з аеропортів Великобританії розповіли, чому навісний замок на валізі – погана ідея. Все просто: багаж з замком значно помітніший і сильно виділяється на тлі інших речей. Отже, цей факт у багато разів збільшує шанси на крадіжку. А ось замки на блискавках сумок і зовсім не приносять користі. Розкрити блискавку можна звичайною ручкою, після чого закрити її не буде надзвичайно складно.

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