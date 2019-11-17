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Чим небезпечна ручна поклажа на літаку?

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Ніколи не здавайте до багажного відсіку цінні предмети - фото 1
Ніколи не здавайте до багажного відсіку цінні предмети

Ручна поклажа авіапасажирів може загрожувати вашій безпеці під час подорожі літаком. Причиною цього є надмірна кількість речей, якою буквально "завалені" салони авіасуден.

Як зазначає видання Independent, в останні роки більшість авіакомпаній розробили спеціальні тарифи і почали стягувати плату за реєстрацію багажу. Тому все більше пасажирів намагаються свої речі перевезти винятково у ручній поклажі. В результаті на більшості рейсів полиці для сумок виявляються настільки переповненими, що багатьом мандрівникам, що ввійшли не у перших рядах, просто-напросто не вистачає місця.

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І тут починається найцікавіше. У цих випадках персонал перевізника пропонує пасажиру здати сумку в багаж, який розміщується в вантажному відсіку повітряного судна. І таке прохання реально ставить під загрозу ручну поклажу.

Крім часу, який буде потрібно витратити по прильоту на очікування своєї сумки, є небезпека значно серйозніша. По-перше, саме в ручній поклажі найчастіше перевозять особливо цінні речі. І про це, звичайно ж, знають злочинці. На жаль, крадіжки з багажу в аеропортах залишаються поширеною проблемою. Останнім часом, до речі, фіксується збільшення кількості випадків з пропажею дорогих предметів з ручної поклажі. Авіакомпанії і аеропорти, як правило, відмовляють у компенсації, обмежуючись формальною страховкою, яка розраховується, виходячи з ваги.

Річ у тім, що згідно з правилами Варшавської конвенції 1929 року, зареєстрований багаж не повинен містити крихких, швидкопсувних або цінних речей. Відповідно, рівень компенсації, на яку має право пасажир у разі втрати або пошкодження, не враховує цінні предмети, які можуть бути у багажі. Іншими словами, коли наземний персонал звільняє пасажира від його ручної поклажі, авіакомпанія не має бере на себе відповідальність за дорогі речі.

Багаж просто можуть викрасти - фото 368836
Багаж просто можуть викрасти

Тому ноутбуки, фотоапарати, прикраси і гроші ніколи не слід залишати в сумці, яку пропонують відправити у багажне відділення. Теж саме стосується і документів, включаючи паспорт. Тому якщо у ручній поклажі планується перевозити цінний предмет, в літак краще брати невелику сумку, яка відповідає параметрам, заявленим авіакомпанією, і поміщається під кріслом.

Велика кількість ручної поклажі в салоні літака може представляти й інші незручності, і навіть потенційну небезпеку. У разі аварійної ситуації пасажири, які намагаються дістати з полиці свої речі, гальмують екстрену евакуацію людей. І це вже серйозна загроза життю інших пасажирів. Зокрема, велику полеміку з цього приводу викликала трагедія з літаком Sukhoi Superjet 100 у травні цього року. Під час евакуації частина пасажирів покидала літак з валізами. Пізніше людей, які намагалися на ходу забрати багаж з полиці, звинуватили в тому, що через них багато хто не встиг залишити палаючий лайнер і загинули у вогні.

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Джерело: Turizm
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