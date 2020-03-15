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Чому морська вода так необхідна для людини

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Вода - фото 1
Вода / mygazeta

Вчені встановили, що морська вода має надзвичайно цілющий склад, який допоможе боротися з проблемами дихальної та травної систем, гінекологічними захворюваннями, а також артритом, неврозами, безсонням, хронічним стресом і навіть зайвою вагою.

Ще в Давньому Єгипті медики призначали морську воду пацієнтам з хворобами шлунково-кишкового тракту та кровоносної системи, а рани та різні шкірні патології рекомендували нею протирати.

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Пізніше цей метод назвали "таласотерапією", що в перекладі означає лікування морем. Також під час терапії використовують не лише воду, а й водорості.

Однак є захворювання, при яких категорично протипоказане таке лікування: це гострі запальні процеси та інфекційні захворювання, дерматит, грибкові інфекції та деякі захворювання серцево-судинної системи.

Антибактеріальні властивості морської води обумовлені тим, що в її склад входить величезна кількість мінеральних солей, біоактивних речовин, мікроскопічних водоростей і планктону. Під час лікування людський організм насичується содою, калієм, кальцієм, сіркою, хлористим магнієм і сульфатом натрію.

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Джерело: mygazeta
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