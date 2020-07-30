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Чому людям поважного віку корисно регулярно користуватися інтернетом

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Використання інтернету позитивно впливає на старше покоління - фото 1
Використання інтернету позитивно впливає на старше покоління

Науковці назвали ще одну важливу причину навчити свою бабусю користуватися інтернетом. Ви не лише матимете можливість частіше бачитися у ці буремні часи, а й принесете неабияку користь тим, кого любите. Розповідаємо, що ж діє людям поважного віку вихід до мережі.

Виявилося, часте використання інтернету пов'язане з підвищенням добробуту у літніх людей, особливо тих, хто багатий і більш освічений, виявляє нове дослідження UCL.

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Опубліковане в Journal of Medical Internet Research дослідження – це перше у своєму роді спостереження, присвячене вивченню зв'язків між різними використанням інтернету і пов'язаним з цим впливом на психічне здоров'я.

У дослідженні розглядаються рахунки понад 9000 людей віком від 50 років протягом шести років (2012-2017 роки). Автори виявили позитивний довгостроковий ефект від щоденного використання інтернету, причому нечасте використання (щомісяця або рідше) пов'язане з погіршенням рівня задоволеності життям у літніх людей.

Учені рекомендують долучати старше покоління до користування інтернетом - фото 418379
Учені рекомендують долучати старше покоління до користування інтернетом

Спілкування і інформація

Однак було встановлено, що вплив на психічне благополуччя залежить від типу використання інтернету, найбільш поширеними з яких є "доступ до інформації" та "спілкування". При цьому 68% і 66% учасників повідомили про використання цих двох типів відповідно.

Люди, які використовували інтернет для "спілкування" і підтримки зв'язку з іншими людьми, особливо для відправки електронних листів, з більшою ймовірністю повідомляли про нижчий рівень депресії, а також про краще задоволеності життям, ніж ті, хто цього не робив. Проте, ті, хто використовував інтернет для "доступу до інформації" мали нижчу задоволеність життям у порівнянні з тими, хто цього не робив.

Щоб допомогти усунути ці прогалини і поліпшити психічний добробут, автори рекомендують заохочувати людей похилого віку використовувати інтернет для спілкування, щоб пом'якшити вплив соціальної ізоляції і самотності на психічне здоров'я.

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Джерело: Medical Xpress
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