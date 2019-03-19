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Чому люди займаються сексом: нарешті стало відомо

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Секс чудово підходить для м'язового розслаблення - фото 1
Секс чудово підходить для м'язового розслаблення / Medium

Вчені виявили купу причин, чому люди надають сексу такого великого значення, навіть не збираючись заводити численне потомство.

Багато століть релігія втовкмачували людям, що сексом можна займатися тільки для відтворення потомства. Усе. Інші варіанти – розпуста і гріх, після чого на вас чекає покарання на "тому світі".

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Вчені це спростовують. Для людей, які звикли до самостійного мислення, секс є предметом багатоцільового призначення. Ці приємні дії чудово підходять для м'язового розслаблення і зняття емоційної напруги. Сексуальне життя круто підвищує суспільний статус. Як правило, таким індивідам просто забезпечена підвищена увага з боку протилежної статі.

Також секс є страшним знаряддям, особливо у досвідчених руках. Наприклад, він може стати знаряддям помсти. Застосовується навіть у шпигунських цілях і з метою отримання вигоди. Зловити необережну жертву в роман, поневолити її у ліжку, а потім вити з неї мотузки. Ідеальне знаряддя шахраїв.

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Джерело: psychologytoday
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