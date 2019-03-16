Алергія на секс: науковці вразили новою заявою

Науковці наголосили на тому, що такий вид алергії поширений

Науковці не перестають дивувати нас своїми черговими заявами. Цього разу вони розповіли, що жінки доволі часто стикаються з таким явищем як "алергія на секс". Мова йде про алергічну реакцію на еякулят партнера, яка є значно поширенішою, ніж вважалося раніше.

Причиною вивчення цієї проблеми став випадок, який трапився в Іспанії. 30-річна мешканка цієї сонячної країни, яка страждає від алергії на пеніцилін, потрапила до лікарні після орального сексу з партнером, який незадовго до цього приймав амоксицилін.

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Хоч причиною симптомів стала не сперма, а антибіотик пеніцилінового ряду, який вона містила, деякі ЗМІ помилково схарактеризували проблему жінки як "алергію на секс".

Утім, "алергія на секс" дійсно існує, і вона значно поширеніша, ніж вам здається. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому виданні Mount Sinai Journal of Medicine.

У деяких жінок може виникати алергічна реакція на еякулят

Науковці з'ясували, що лише у США приблизно у 40 тисяч жінок може бути алергічна реакція на еякулят. При цьому у 40% з них реакція виникала при першому ж контакті зі сім'яною рідиною, хоча, зазвичай, подібне відбувається лише при повторному контакті з алергеном.

У тексті пояснюється, що причиною такої реакції є алергія на антигени партнера. При цьому у деяких ситуаціях мова йде саме про антиген, який міститься у спермі. Цікаво, що подібна реакція може спостерігатися й у чоловіків, але значно рідше.

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