Чому люди вмикають субтитри: життєвий мем підкорює мережу

У мережі не можуть не погодитись з популярним мемом про субтитри на відео та у фільмах, адже таке траплялось майже у кожного. А коли ви вмикаєте субтитри?

На платформі Reddit користувач з ніком Polytetrahedron поділився кумедною інфографікою, що показує, у яких випадках люди вмикають субтитри під час перегляду записів та кіно. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин його побачили більш як 54 тисячі осіб, а ще понад 700 залишили коментарі.

І ще: Анекдоти про похмілля: веселі жарти, які допоможуть пережити понеділок

"Чому я вмикаю субтитри: зелений – бо я не розумію мову, фіолетовий – бо є чимало сленгу та акцент, жовтий – бо я збираюсь їсти чіпси". Як відзначили коментатори, це надто життєва ситуація, щоб з нею не погодитись.

Читайте також: Телеведучу затролили за дивний принт на платті: фотофакт