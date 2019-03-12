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Чому люди вмикають субтитри: життєвий мем підкорює мережу

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Ось чому більшість людей вмикає субтитри - фото 1
Ось чому більшість людей вмикає субтитри / Pinterest

У мережі не можуть не погодитись з популярним мемом про субтитри на відео та у фільмах, адже таке траплялось майже у кожного. А коли ви вмикаєте субтитри?

На платформі Reddit користувач з ніком Polytetrahedron поділився кумедною інфографікою, що показує, у яких випадках люди вмикають субтитри під час перегляду записів та кіно. За короткий час допис опинився у трендах, адже всього за 5 годин його побачили більш як 54 тисячі осіб, а ще понад 700 залишили коментарі.

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"Чому я вмикаю субтитри: зелений бо я не розумію мову, фіолетовий бо є чимало сленгу та акцент, жовтий бо я збираюсь їсти чіпси". Як відзначили коментатори, це надто життєва ситуація, щоб з нею не погодитись.

Every. Time. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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