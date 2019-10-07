Чому люди на смартфонах набирають текст швидше, ніж на комп'ютері

Раніше для швидкого набору тексту на телефонах була потрібна фізична клавіатура, але тепер її більше не треба. Дослідження показало, що люди можуть друкувати на екрані телефону майже так само швидко, як і на комп'ютері.

У дослідженні брали участь понад 37 тисяч осіб з 160 країн. Результати показали, що ті, хто набирає текст на смартфонах одним пальцем, можуть набирати в середньому 29 слів за хвилину, але ті, хто використовує два великих пальці, можуть набрати до 38 слів за хвилину. Деякі учасники були набагато швидшими, ніж інші. Одній людині вдалося набрати 85 слів за хвилину, що набагато швидше, ніж в 52 слова для користувачів фізичних комп'ютерних клавіатур.

І ще: У Google назвали найненадійніші моделі смартфонів

Також було виявлено, що підлітки набирають текст на екрані смартфона швидше за всіх. Показники молодих людей у віці від 18 до 30 років складають в середньому 40 слів за хвилину, тоді як користувачі віком понад 40 років набирають 29 слів за той же час, а тим, кому 50 і вище – 26 слів.

Результатом підвищення швидкості набору на смартфоні стало їхня кількість – у світі їх налічується понад 2,5 млрд. Причому більша частина користувачів проводить за смартфоном більше як 6 годин на день, що пояснює, чому швидкість мобільного друку збільшується. Крім того, швидкість набору тексту на фізичних клавіатурах знижується.

Дослідження також показало, щоб підвищити швидкість набору слів на смартфонах, бажано використовувати функцію автозаміни, яка прискорює друкування на 9 слів у хвилину, але використання підказок може уповільнити набір на 2 слова, оскільки користувачі відволікаються на їхній вибір.

Читайте також: Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони