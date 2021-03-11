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Чому Леся Українка не любила свій найвідоміший знімок: цікавий факт
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Одне з найвідоміших фото української поетеси Лесі Українки в 25-річному віці не подобалося їй самій. Про це розповіла професорка та літературознавиця Тамара Гундорова, яка посилається на слова чоловіка письменниці Климента Квітки.
Так, з достовірних джерел відомо, що авторці "Лісової пісні" Лесі Українки не подобався її строгий вигляд на одній з найвідоміших її фотографій. Поетесі здавалося, що вона виглядає занадто зарозумілою на цьому кадрі.
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"Чоловік Лесі Українки Климент Кітка говорив про те, що вона не дуже любила цю фотографію, тому що у неї тут дуже суворий гордовитий вигляд. Він говорив, що вона ніколи такою не була. Наш образ сильної жінки склався на основі цієї фотографії", – розповіла Гундорова.
Втім, на зазначеному фото поетеса виглядає дійсно по-українськи, стверджує літературознавиця. Адже на знімку Леся Українка одягнена у відповідний тій епосі одяг, який втілює народні традиції та фольклор: як плаття, так і накидка.
"І тільки якщо придивитися без одягу, ми згадуємо, що Леся Українка залишається такою ніжною і беззахисною, як і на інших її фото", – додала професорка, закриваючи долонею наряд поетеси на знімку.
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