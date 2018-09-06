Чому красуня Дженніфер Еністон не шукає нове кохання

49-річна актриса Дженніфер Еністон наразі зайнята зйомками нового фільму "Загадкове вбивство", які проходять на озері Комо в Італії.

Інсайдер розповів американському виданню People, як актриса почувається після розриву з Джастіном Теру (вони розлучилися в лютому цього року після двох років шлюбу).

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"Вона без перерви працює, але їй подобається в Європі. З нею її друзі, в тому числі Кріс Макміллан, він працює з актрисою з часів серіалу "Друзі". У Джен дуже насичений графік. Вона на озері вже тижні три, але за цей час встигла лише один раз покататися на човні. Її не цікавлять нові знайомства. Вона весь час зосереджена на роботі", – повідомило джерело.

Jennifer Aniston and Justin Theroux

Минулого місяця Еністон гостювала в особняку Джорджа і Амаль Клуні на озері Комо разом з Адамом Сендлером і його дружиною Джекі, і, судячи з усього, відпочинок пішов Джен на користь. "Вона навіть не говорить про Джастіна. Їй абсолютно все одно, чим він зайнятий. Вона зосереджена на своєму житті", – додав інсайдер.

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