Чому краще не застеляти ліжко зранку: цей аргумент заставить вас дослухатись до поради

Люди діляться на два типи: одні застеляють ліжко щоранку перед роботою, а інші – лише інколи збирають постіль. І фахівці мають кілька аргументів на користь других.

Так, спеціаліст з прибирання розповів у TikTok, що ліжко заправляти не варто. Також наголошується, що провітрювання постелі протягом години – ефективне рішення для боротьби з пиловими кліщами. "Ви ніколи не повинні заправляти ліжко з самого ранку", – написано на кадрах.

І ще: Яким працівникам готелю потрібно залишати чайові та скільки: пояснення експертки з етикету

Варто додати, що ця ідея має наукове підтвердження. Ще у 2005 році доктор Стівен Претлав зі Школи архітектури Кінгстонського університету (Велика Британія) входив до групи фахівців, які радили не заправляти ліжко. Таким чином, за словами учених, можна було позбутися кліщів домашнього пилу. Саме ці комахи викликають астму та інші алергічні реакції.

Свої рекомендації дослідники аргументували тим, що теплі та сухі умови, що зберігаються у неприбраному ліжку, є несприятливим середовищем для розмноження та проживання кліщів. До речі, їх в одному ліжку може бути до 1,5 мільйона. Але навіть попри таку кількість побачити комах неозброєним оком неможливо, тому що за розміром вони менші за міліметр.

"Ми знаємо, що кліщі можуть вижити тільки за рахунок всмоктування води з атмосфери за допомогою невеликих залоз на зовнішній стороні тіла. Щось таке просте, як залишити постіль незаправленою протягом дня, може видалити вологу з простирадл і матрацу, так що кліщі зневоднюються і зрештою вмирають", – підсумував лікар.

Читайте також: Не молоко: у мережі діляться несподіваним лайфхаком, щоб швидше заснути