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Чому котячу м'яту так сильно люблять пухнастики: цікаве пояснення
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Непереборна тяга кішок до котячої м'яти має практичний сенс. Непеталактон, головна активна речовина рослини, рятує котів від комах-кровосмоків. Тобто – є репелентом. До такого висновку прийшли японські вчені.
Вони вивчали реакцію кішок на місцеву "м'яту" – мататабі. Це багаторічна ліана, найпотужніше діюча речовина якої також – непеталактон.
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Учені провели експерименти на десятках кішок: домашніх, лабораторних і утримуваних у неволі хижаків (ягуарах, рисях, леопардах). Їм давали понюхати шматочки фільтрувального паперу, просоченого чистим непеталактон.
Кішки реагували на них, як на саму рослину – терлися об них і катулялися по підлозі. Інші компоненти ефірних олій матабі не викликали такого сильного ефекту. При цьому на непеталактон не реагували ані собаки, ані миші.
Після контакту з непеталактоном у кішок підіймався рівень ендорфінів – "гормону радості", що знижують біль та стресові переживання. Коли роботу опіоїдних рецепторів кішок блокували за допомогою препаратів, тварини втрачали інтерес до м'яти та не впадали поруч з нею в ейфорію.
Котяча м'ята захищає котів від надокучливих комах
Потім вчені перевірили, як непеталактон впливає на комах. Кішки, шерсть яких ним обробили, приваблювали значно менше комарів.
"Це переконливий доказ того, що характерна реакція: тертя і перекатуляння – сприяє переносу рослинних хімічних речовин, які забезпечують кішкам репелент від комарів", – вважає автор дослідження Масао Міядзакі.
Учені припускають, що необхідність захисту від комарів пов'язана з типом полювання кішок. Вони довго сидять у засідці, намагаючись не рухатися. Контакт з котячою м'ятою перед полюванням знижує сприйнятливість тварин до свербіння від укусів комах, а отже – дає перевагу.
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