Чому корисно регулярно їсти рис

Рис – найчастіший гість на нашому столі. І недаремно. Це поживна та корисна крупа, в якій міститься 8 видів амінокислот, корисні жири, а також велика кількість вітамінів та мінералів.

Ця каша – криниця корисних для організму вуглеводів, що заряджають людину енергією, пише finecook.

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Для прихильників дієт рис становить особливий інтерес, оскільки він сприяє не тільки нормалізації роботи метаболічної системи, а й прискоренню процесу обміну речовин.

Рис – джерело складних вуглеводів, важливих амінокислот, вітамінів та мікроелементів. У ньому містяться вітаміни групи B (В1, В2, В3 та В6), що впливають на нервову систему. Також у рисі є вітаміни РР, Е, каротин, фосфор, калій, залізо, цинк, кальцій, марганець, мідь, селен та йод.

Білий рис легко засвоюється, у ньому мало клітковини і за умови правильного приготування він не викликає проблем зі шлунком. Це корисно для тих, хто страждає через печію або нудоту, а також через загострення дивертикуліту і хворобу Крона.

Чому корисно регулярно їсти рис

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