Чому корисно на сніданок випивати смузі: 5 причин

Смузі – це густий напій на основі свіжих або заморожених подрібнених у блендері овочів, ягід, фруктів, трав і спецій. Він зберігає у своєму складі низку важливих мікроелементів: клітковину, вітаміни, смак і текстуру продуктів. Тому не дивно, що це один з найкращих способів почати свій день.

Смузі на сніданок – не тільки легка альтернатива, але і неймовірно корисна їжа. Він зменшує залежність від солодкого, покращує травлення та допомагає позбутися від токсинів. Щоб переконати вас у цьому, наводимо 5 аргументів, які покажуть деякі переваги фруктів і овочів, перебитих у блендері.

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1. Джерело харчових волокон

Напій, для приготування якого витрачається лише 3 хвилини, наповнений поживними волокнами, які є одним з найважливіших компонентів для контролю ваги тіла і здорового обміну речовин. Якщо їх достатньо у вашому щоденному раціоні, отже ви можете не хвилюватися за різкий набір ваги. Крім того, перетерті овочі та фрукти містять велику кількість мікроелементів, які необхідні для здорового функціонування всіх органів.

2. Відновлення водного балансу

Протягом ночі організм витрачає значну кількість води, відповідно йому необхідна швидка компенсація. Для цього дієтологи рекомендують випивати після пробудження склянку води. Однак не всі радісно починають день з напоїв, а перша рідина зазвичай надходить в організм тільки разом з кавою.

Ранковий смузі – це смачний компроміс, який заряджає енергією і зволожує організм. А для найкращого ефекту – замініть молоко або йогурт звичайною водою.

3. Альтернатива сніданку

Безліч людей прокидаються без апетиту та нехтують приготуванням їжі. Однак для дотримання збалансованої дієти необхідний сніданок. Люди, які починають день зі сніданку легше худнуть і без проблем підтримують вагу. До того ж ранковий прийом їжі зменшує бажання перекусити протягом дня. Щоб вирішити ранковий конфлікт між "можу" та "хочу", дієтологи рекомендують вживати смузі. Він збагатить вас необхідними мікроелементами без відчуття переповненості шлунка.

4. Додаткова доза овочів і фруктів

За останніми рекомендаціями, нам потрібно вживати не менше 5 порцій овочів і фруктів протягом дня. І, звичайно, смузі допоможе і в цьому! Якщо ви не знаходите часу для корисних перекусів, спробуйте замінити їх смузі. Такий початок дня позитивно вплине на відновлення організму.

5. Економія часу

Смузі готується швидше за каші, яєчні та навіть каву. Все, що вам потрібно зробити, – кинути овочі та фрукти в блендер. Спробуйте змішати цитрусові, червоні ягоди та м'яту. Або банани, вівсянку молоко і мед. А хочете – поекспериментуйте з авокадо, шпинатом і імбиром. Варіантів неймовірно багато і всі вони дуже прості в приготуванні.

Тому можете сміливо замість звичного сніданку випивати смузі. Ви отримаєте шалену дозу вітамінів і корисних мікро- та макроелементів.

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