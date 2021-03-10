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7 ознак зневоднення організму, які ні в якому разі не варто ігнорувати

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Ці ознаки свідчать про зневоднення організму - фото 1
Ці ознаки свідчать про зневоднення організму

Ми часто забуваємо підтримувати водний баланс і помилково вважаємо, що чай і газовані напої справляються з цим обов'язком. Але ні! У комплексі з неправильним харчуванням і браком вітамінів це все призводить до зневоднення організму.

Зневоднення – це стан, який особливо відбивається на нашому самопочутті та зовнішності. Які ж ознаки говорять про те, що нам не вистачає рідини, і що з цим робити?

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1. Втома

При зневодненні падає артеріальний тиск, збільшується серцевий ритм, через що кров повільніше надходить у мозок. У комплексі все це призводить до занепаду сил. У такому випадку фахівці рекомендують іти не по чергову чашку кави, яка лише погіршить стан, а по склянку води. Прилив сил забезпечений!

7 ознак зневоднення організму, які ні в якому разі не варто ігнорувати - фото 450909

2. Сухість шкіри

Це один з основних наслідків нестачі води. Тьмяність, стягнутість та лущення шкіри, кола під очима та виразні зморшки – все це може бути викликано не недосипом або віковими змінами, а саме дефіцитом води в організмі. Тож не поспішайте виправляти проблеми зволожувальним кремом. Краще введіть у свій раціон більше води та багатих на вітаміни продуктів, а також проконсультуйтеся про стан вашої шкіри з косметологом.

3. М'язові спазми

Дефіцит рідини сповільнює кровотік, що згодом викликає м'язові спазми. Просто організм самостійно переводить рідину від м'язів до органів, щоб ті не залишилися зневодненими. Судоми – досить неприємний стан, тому варто стежити за своїм водним балансом.

4. Набряки

Організм затримує у тканинах воду, яка вже є, що сповільнює кровотік, метаболізм і призводить до набряків. Вважається, що набряклість викликає надлишок води, тому багато хто обмежує її споживання. Але це не правильно! Лікарі рекомендують дотримуватися питного режиму – випивати до двох літрів рідини на день. Причому чай, кава і соки сюди не входять. Вони тільки зневоднюють організм ще більше.

5. Головні болі

Зневоднення знижує рівень серотоніну в крові, що провокує гострий біль в області скронь. Також низький рівень води негативно позначається на кровоносних судинах, від чого нерідко з'являються мігрені. Замість того, щоб пити знеболювальні, спробуйте спочатку випити склянку води та почекати.

7 ознак зневоднення організму, які ні в якому разі не варто ігнорувати - фото 450910

6. Дратівливість

Від рівня води в організмі безпосередньо залежить наш настрій. Тому причиною дратівливості може бути саме дефіцит рідини. За даними вчених, якщо води стає менше на 1%, у людини починаються нервові перепади. Тож, перш ніж зриватися на когось, спробуйте взяти себе в руки, випивши при цьому води.

7. Втрата ваги

Не поспішайте радіти раптовому схудненню. Пішли далеко не зайві кілограми, а рідина. При різкому схудненні варто негайно звертатися за консультацією до лікаря, оскільки ця ознака може говорити не тільки про зневоднення, а й інші серйозні порушення здоров'я.

7 ознак зневоднення організму, які ні в якому разі не варто ігнорувати - фото 450908

Візьміть собі за звичку випивати склянку води зранку, а також під час кожного прийому їжі. А також не забувайте пити воду тоді, коли вас починає мучити спрага.

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Джерело: News You
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