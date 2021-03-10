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7 ознак зневоднення організму, які ні в якому разі не варто ігнорувати
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Ми часто забуваємо підтримувати водний баланс і помилково вважаємо, що чай і газовані напої справляються з цим обов'язком. Але ні! У комплексі з неправильним харчуванням і браком вітамінів це все призводить до зневоднення організму.
Зневоднення – це стан, який особливо відбивається на нашому самопочутті та зовнішності. Які ж ознаки говорять про те, що нам не вистачає рідини, і що з цим робити?
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1. Втома
При зневодненні падає артеріальний тиск, збільшується серцевий ритм, через що кров повільніше надходить у мозок. У комплексі все це призводить до занепаду сил. У такому випадку фахівці рекомендують іти не по чергову чашку кави, яка лише погіршить стан, а по склянку води. Прилив сил забезпечений!
2. Сухість шкіри
Це один з основних наслідків нестачі води. Тьмяність, стягнутість та лущення шкіри, кола під очима та виразні зморшки – все це може бути викликано не недосипом або віковими змінами, а саме дефіцитом води в організмі. Тож не поспішайте виправляти проблеми зволожувальним кремом. Краще введіть у свій раціон більше води та багатих на вітаміни продуктів, а також проконсультуйтеся про стан вашої шкіри з косметологом.
3. М'язові спазми
Дефіцит рідини сповільнює кровотік, що згодом викликає м'язові спазми. Просто організм самостійно переводить рідину від м'язів до органів, щоб ті не залишилися зневодненими. Судоми – досить неприємний стан, тому варто стежити за своїм водним балансом.
4. Набряки
Організм затримує у тканинах воду, яка вже є, що сповільнює кровотік, метаболізм і призводить до набряків. Вважається, що набряклість викликає надлишок води, тому багато хто обмежує її споживання. Але це не правильно! Лікарі рекомендують дотримуватися питного режиму – випивати до двох літрів рідини на день. Причому чай, кава і соки сюди не входять. Вони тільки зневоднюють організм ще більше.
5. Головні болі
Зневоднення знижує рівень серотоніну в крові, що провокує гострий біль в області скронь. Також низький рівень води негативно позначається на кровоносних судинах, від чого нерідко з'являються мігрені. Замість того, щоб пити знеболювальні, спробуйте спочатку випити склянку води та почекати.
6. Дратівливість
Від рівня води в організмі безпосередньо залежить наш настрій. Тому причиною дратівливості може бути саме дефіцит рідини. За даними вчених, якщо води стає менше на 1%, у людини починаються нервові перепади. Тож, перш ніж зриватися на когось, спробуйте взяти себе в руки, випивши при цьому води.
7. Втрата ваги
Не поспішайте радіти раптовому схудненню. Пішли далеко не зайві кілограми, а рідина. При різкому схудненні варто негайно звертатися за консультацією до лікаря, оскільки ця ознака може говорити не тільки про зневоднення, а й інші серйозні порушення здоров'я.
Візьміть собі за звичку випивати склянку води зранку, а також під час кожного прийому їжі. А також не забувайте пити воду тоді, коли вас починає мучити спрага.
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