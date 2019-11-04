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Чому кіт спить разом з господарем: цікаві пояснення
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Кожен уважний власник кота помічає за ним безліч кумедних, а часом, загадкових звичок. Наприклад, чому кішка спить в ногах у людини, або, чому перед тим, як лягти воліє як слід потоптатися на місці?
Звичка спати з людиною
Казали в стародавні часи, якщо спати з котом в одному ліжку, в голові можуть завестися жаби... Сучасній людині така легенда може здатися смішною, але якщо вдуматися, вона не позбавлена сенсу. Уявіть життя кота, хоча б років сто тому: ніяких щеплень, прогулянки по смітниках. Такий домашній улюбленець міг "нагородити" господаря не тільки жабами.
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Існує безліч теорій, що пояснюють, чому кішка любить лягати на людину. Перша з них – езотерична, що пояснює як кішки лікують людей. Лягаючи на ноги кіт забирає собі негативну енергію, в інших версіях – трансформує її у позитивну.
Інше пояснення того, чому кішка часто спить на людині, прозаїчніше: людина, в цьому випадку, є лише джерелом тепла і для тварини виконує роль грілки. Ще одна з можливих причин – прагнення до комфорту. Для домашньої тварини людина – втілення захисника і годувальника, близькість до нього уві сні дає кішці почуття захищеності.
Кіт перебирає лапами
- Версія перша – звичка йде з раннього дитинства, коли ваш улюбленець, будучи ще крихітним кошеням, смоктав груди мами, стимулюючи лапками приплив молока.
- Версія друга – тварина таким способом просто мітить людину, за допомогою залоз розташованих під кігтями, сповіщаючи оточуючих, що цей двоногий належить саме їй.
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