Чому капусту обов'язково їсти всім чоловікам

Чоловіки частенько ігнорують овочі, однак деякі з них необхідні не лише для хорошої форми, а й для здоров'я. Медики розповіли, чому представникам сильної статі варто ввести капусту до щоденного раціону.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі заявили, що чоловічий раціон обов'язково має мати у собі різні види капусти. Саме цей овоч допомагає покращити здоров'я на кілька пунктів.

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Фахівці вважають, що страви із капустою можна вважати смачною та ефективною у профілактиці проти розвитку раку простати. Учені виявили, що у броколі, брюссельській та цвітній капусті є речовина діндолілметан (DIM), яка допомагає знизити ризики розвитку раку простати та молочної залози на 45%. Річ у тому, що DIM блокує збільшення клітин раку.

До того ж, вживання капусти покращує потенцію та допомагає підтримати еректильну функцію, адже цей овоч багатий на цинк та калій.

Чоловікам варто регулярно їсти капусту

Червонокачанна капуста, за словами науковців, захищає чоловіків від безпліддя, зміцнює імунітет та додає бадьорості. А от квашена капуста посилює потенцію. Що ж до брюссельської, то вона багата на вітаміни та мікроелементи, які покращують здоров'я.

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