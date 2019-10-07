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Чому капусту обов'язково їсти всім чоловікам

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Як капуста впливає на чоловіків - фото 1
Як капуста впливає на чоловіків

Чоловіки частенько ігнорують овочі, однак деякі з них необхідні не лише для хорошої форми, а й для здоров'я. Медики розповіли, чому представникам сильної статі варто ввести капусту до щоденного раціону.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі заявили, що чоловічий раціон обов'язково має мати у собі різні види капусти. Саме цей овоч допомагає покращити здоров'я на кілька пунктів.

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Фахівці вважають, що страви із капустою можна вважати смачною та ефективною у профілактиці проти розвитку раку простати. Учені виявили, що у броколі, брюссельській та цвітній капусті є речовина діндолілметан (DIM), яка допомагає знизити ризики розвитку раку простати та молочної залози на 45%. Річ у тому, що DIM блокує збільшення клітин раку.

До того ж, вживання капусти покращує потенцію та допомагає підтримати еректильну функцію, адже цей овоч багатий на цинк та калій.

Чоловікам варто регулярно їсти капусту - фото 360089
Чоловікам варто регулярно їсти капусту

Червонокачанна капуста, за словами науковців, захищає чоловіків від безпліддя, зміцнює імунітет та додає бадьорості. А от квашена капуста посилює потенцію. Що ж до брюссельської, то вона багата на вітаміни та мікроелементи, які покращують здоров'я.

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Джерело: newsyou.info
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