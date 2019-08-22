Більше ніяких солодощів: Google оголосила офіційну назву Android Q

Google нарешті оголосила офіційну назву Android Q. Це не Quiche, Quinoa або Quesadilla, це взагалі не солодощі і не якийсь смаколик. Компанія не стала обігравати букву, а віддала перевагу порядковому номеру – тепер система називається Android 10.

У повідомленні у своєму блозі Google пояснила, що вирішила домогтися більшої доступності, зробивши імена зрозумілими всім.

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Звичні "десертні" назви – це хоч і мило, але на деяких мовах вони звучать абсолютно незрозуміло, що дещо заплутує користувачів.

Крім зміни системи імен Android-версій, Google також оновила логотип мобільної платформи. Компанія перефарбувала назву в чорний, змінила шрифт і трохи змінила зображення традиційного робота Android.

Повноцінний запуск Android 10 повинен відбутися вже в найближчий місяць.

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