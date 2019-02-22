Чому фабрика Nutella припинила працювати: неочікуване пояснення

Французька фабрика Nutella – одного із найпопулярніших солодощів світу - тимчасово призупинила роботу. Виявилось, що у виробників проблеми з якістю смаколиків.

Італійський виробник кондитерських виробів та солодощів Nutella ненадовго зачинив фабрику у Франції через доволі гучну проблему.

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Представники з французького відділення Ferrero пояснили, що виникли ускладнення з якістю продукції, однак ті смаколики, які вже продаються у магазинах, не постраждали через неполадки у роботі.

Решта деталей все ж залишились у таємниці, однак попереднє виготовлення Nutella призупинили. До слова, за день ця фабрика виробляла до 600 000 баночок шоколадної пасти, а це ледь не одна четверта з усього виробництва.

Чому Nutella припиняє роботу

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