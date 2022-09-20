Чому дверцята пральних машин роблять опуклими: блогерка розкрила таємницю

Якщо вас колись цікавило, чому дверцята правильної машини має таку футуристичну форму, то настав час дізнатись правду. І все значно простіше, ніж могло здаватися.

Американська блогерка та технік з ремонту побутової техніки Рене активно веде профіль у TikTok, де ділиться різноманітними лайфхаками щодо обладнання для дому. Саме тому за яскравою дівчиною стежать понад 500 тисяч користувачів. В одному зі своїх роликів Рене пояснила, чому у пральних машин з фронтальним завантаженням дверцята такі випуклі, пише Радіо MAXIMUM.

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Якщо у вас звичайна пральна машина з фронтальним навантаженням, то одяг рухається значно більше, ніж у пральній машині з вертикальним навантаженням. І причиною тому, чому дверцята такі нахилені, є заштовхування одягу назад у барабан під час прання. Тому вбрання не застрягає всередині гумової прокладки на дверцятах, де може залишитись та пошкодитись, - пояснила Рене.

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