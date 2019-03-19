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Чому досвідчені водії відсувають сидіння максимально назад

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Усе про оптимальне положення для водія - фото 1
Усе про оптимальне положення для водія / Vox

Серед автолюбителів існує думка, що відсуваючи сидіння авто, водій буде у більшій безпеці. Наскільки насправді це відповідає дійсності?

Така думка помилкова. При різкому гальмуванні тіло за інерцією продовжує з великою швидкістю рухатися вперед навіть після того, як транспортний засіб зупинився. Протидіяти цій силі, намагаючись втриматися руками за кермо, нереально.

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Навпаки, відсунуте до упору назад сидіння підвищує ймовірність того, що в екстреній ситуації голова просто не "влучить" у подушку безпеки.

Оптимальне положення. Рекомендації щодо налаштування положення водійського сидіння є в інструкції не випадково. Перш за все, ви маєте розміститися за кермом так, щоб ефективно керувати автомобілем і працювати з педалями. Займіть зручне положення, яке дозволить вам реагувати на небезпеку максимально швидко.

Відсуваючи крісло назад, простежте за тим, щоб стегно повністю залишалося на сидінні. Ніякої напруги в ногах і незручності при натисканні на педалі бути не має. Відстань від стегна до нижньої точки керма – ваша долоня. Спинку слід відрегулювати так, щоб зап'ястя могло торкатися керма у верхній точці, коли руки витягнуті вперед. В оптимальному положенні спина водія повністю прилягає до спинки крісла.

Чому досвідчені водії відсувають сидіння максимально назад - фото 315451

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Джерело: hightoweragency
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