Чому дорослим не варто використовувати дитячий крем

Багато хто думає, що дитяча косметика не здатна викликати алергічні реакції, оскільки вона натуральна. Косметологи вважають, що догляд за шкірою все ж має відповідати віку.

Дитячі креми не зволожують дорослу шкіру, оскільки між ними існує велика різниця. Дитяча дерма дуже чутлива до холоду, тепла і вітру. Щоб захистити їх ніжну шкіру від зовнішнього впливу, достатньо скористатися спеціальним жирним кремом.

І ще: Названо найпоширенішу причину нездорової тяги до солодощів

Лікарі не рекомендують наносити дитячі засоби з догляду за шкірою дорослим. Щільна текстура закупорює сальні залози, що призводити до утворення прищів. Особливо висока ймовірність висипань на обличчі у власниць жирної шкіри.

Зволоження шкіри – це один з найважливіших етапів догляду за шкірою. Поганий сон, генетичні фактори, вживання великої кількості солі і затримка рідини можуть стати причиною набряків навколо очей. Легкий масаж може допомогти поліпшити кровообіг і відвести зайву рідину з цієї області.

Масаж обличчя

Читайте також: Цей доступний напій покращує настрій та роботу мозку