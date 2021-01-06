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Чи справді людям потрібно мандрувати

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Чому важливо мандрувати світом - фото 1
Чому важливо мандрувати світом

Чимало людей відмовлялось від туризму ще до пандемії. Але чи справді варто обмежувати себе у мандрах – читайте далі.

Доцент Вашингтонського державного університету Чуньчу Чень провів дослідження, щоб визначити, чому деякі люди мандрують частіше, аніж інші, та як це впливає на їхнє самопочуття. Для цього він організував опитування серед 500 добровольців, і результати говорять самі за себе.

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Виявилось, що ті, хто регулярно їде щонайменше за 120 км від своєї домівки, значно щасливіші за людей, які утримуються від подорожей.

"Отримання досвіду мандрів, вочевидь, таки має невеликий, але помітний вплив на задоволення життям", – пояснив Чень.

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Він також додав, що його робота лише підтверджує те, як важливо виходити за межі свого звичного життя та відчувати щось нове. Доцент сподівається, що дослідження також надихне людей частіше планувати відпустки і не просиджувати їх вдома.

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Джерело: daily.afisha
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