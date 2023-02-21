Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради

В умовах останніх днів, коли часто вимикають світло ми змушені перебувати в темних приміщеннях. Страх темряви у дітей – це абсолютно нормальна природна реакція. Тому зразу скажу, чого не варто робити.

Психолог та психотерапевт Анна Олійник розповіла для читачів та слухачів Радіо Максимум, як діяти, коли дитина боїться темряви.

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Слухайте психологічні поради щобудня о 12:00 та 18:00 в ефірі "Радіо Максимум".

Не варто насміхатись над цим (така доросла, а боїшся) або знецінювати (чого тут боятися, не вигадуй) або (ти ж хлопчик, а хлопці не бояться).

У дітей краще, ніж у дорослих розвинута уява та фантазія, тому дорослі часто не розуміють, чого саме боїться дитина. Поговоріть про її страхи! Можливо, монстрика під ліжком? І можна разом перевірити за допомогою ліхтарика всі місця, де може він ховатись. Розкажіть, що у вас в дитинстві також були страхи, та поділіться досвідом як ви з ними справлялись.

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Варто зазначити, що за відсутності світла, загострюються інші органи чуття: слух, дотик, нюх. І це можна використовувати для зменшення страху. Тому співайте, вигадуйте добрі казки разом з дитиною (поцікавтесь, що б зробив їх улюблений казковий герой, якби йому було страшно) намалюйте супергероїв, грайте тактильні ігри.

Та обов'язково подбайте все ж таки хоча б про мінімальне освітлення (ліхтарики, нічники).

Ну і, звичайно, обіймайте дитину, будьте для неї опорою.

психологічні поради надала Анна Олійник

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