Чому деякі люди виглядають молодшими за свої роки

Після досягнення певного віку люди починають старіти різними темпами. З чим це пов'язано?

У дослідженні взяли участь близько тисячі жителів Нової Зеландії. Волонтери через кожні шість років проходили обстеження. Вчені брали у них аналізи функцій печінки і нирок, спостерігали за станом легенів і імунної системи, вимірювали тиск і перевіряли роботу серця.

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Вони помітили, що у 26-38 років біологічний вік учасників експерименту виявився у всіх приблизно однаковим. А от далі у декого "біологічний годинник" помітно прискорили хід. Частина волонтерів старішає швидше за однолітків. І навпаки, у когось процес сповільнився, і він виглядає молодшим за свої роки. Аналізи показали, що дехто за один календарний рік старіють на три "біологічних". При цьому вчені довели залежність зовнішності людини від роботи її внутрішніх органів.

На їхню думку, на процес старіння впливають не тільки генетичні, а й екологічні фактори. Чим гірше працюють внутрішні органи, тим більша різниця між реальним часом і біологічним годинником людини.

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