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4 знаки Зодіаку з дуже сильною імунною системою
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Імунітет – головний захист нашого організму від хвороб. Виявляється, визначати здоров'я за знаком Зодіаку – не найгірша ідея.
Лев. Король зодіакального всесвіту пишається своїм здоров'ям (і хорошою статурою) і дуже дратується від самої ідеї провести день в ліжку. Не дивно, що Лев відомий своєю витривалістю і прекрасним самопочуттям. Попри те, що величний король насолоджується рясним вибором страв, він намагається не переборщити з ними, пише timesofindia.
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Терези. Здоров'я Терезів безпосередньо залежить від Венери. У Терезів один з найсильніших імунітетів серед зодіакального кола, та все завдяки їх раціональному підходу до життя і бажанню знайти баланс. Якщо Терези відчувають, що запрацювались або, навпаки, засиділися вдома, вони постараються включити в своє життя фізичну активність.
Скорпіон. Загадковий і різкий Скорпіон, як правило, має міцне здоров'я. Попри те, що цей знак схильний до ризику і часто потрапляє в небезпечні обставини, йому напрочуд вдається виходити з цих ситуацій неушкодженим (майже завжди). Хоча, на перший погляд, це може здатися чистою удачею, насправді саме спосіб життя Скорпіона підтримує його в хорошій формі. Навіть якщо у цього знака Зодіаку немає особливої мотивації займатися спортом, вони зазвичай намагаються піднятися сходами і пройти зайвий кілометр, коли це можливо.
Водолій. Організм Водолія, яким керує одна з найпотужніших і енергетично заряджених планет Уран, страждає від зайвих нервових перевантажень. Цей знак Зодіаку занадто зачаровується, а потім з такою ж силою розчаровується, падаючи на саме дно, і так по колу. Все це вкрай шкідливо для його імунної системи, і особливо для серця і судин. Однак попри це, у них теж сильний імунітет.
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