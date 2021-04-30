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4 речі, за які ніколи не варто просити вибачення

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Вибачення - фото 1
Вибачення / pinterest

Часто ми просимо вибачення через почуття занепокоєння про те, що інші подумають про нас, або тому що ми ставимо їх почуття вище за свої потреби. Але в нашому житті є безліч ситуацій, де вибачення не потрібні.

Щирі вибачення допомагають налагодити стосунки, коли людина переживає через помилки і хоче їх виправити. Але не завжди те, за що ми просимо вибачання, можна назвати помилками. Про це пише burninghut.

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Прояв емоцій

Ми звикли відчувати збентеження за свої сльози або сміх. Хоча це цілком природний прояв того, що у вас є серце і душа, які, можливо, більші, ніж у власників приліпленої на всі часи спокійної гримаси. Ви можете відчувати смуток, веселощі, нудьгу, захопленість, ви – жива людина. Навіщо це приховувати?

Те, як і з ким ви проводите свій час

Час є тією єдиною цінністю, якою дійсно варто дорожити. І було б не дуже розсудливо витрачати цей дорогоцінний ресурс, керуючись думкою абсолютно сторонніх для вас людей.

4 речі, за які ніколи не варто просити вибачення - фото 457586

Те, що ви не знаєте всього на світі

Ви не можете знати все на світі, і ніхто не може. Якщо хтось стверджує зворотне, він точно бреше, і ви можете з чистою совістю залишити його зі своєю брехнею наодинці. Втім, вимагати від вас екстраординарних знань одночасно з аеродинаміки і в питаннях промислового вирощування кропу теж ніхто не має права.

Ні вибаченням за мрію

Твоє життя належить тобі, і якщо ти живеш з жалем, це твій вибір. Ніколи не вибачайся за дотримання своєї мрії, тому що саме вона визначає тебе. Зробити своє життя по-справжньому наповненим можна, лише втілюючи свої мрії в життя, а не проживаючи своє життя, мріючи.

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