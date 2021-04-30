4 речі, за які ніколи не варто просити вибачення

Часто ми просимо вибачення через почуття занепокоєння про те, що інші подумають про нас, або тому що ми ставимо їх почуття вище за свої потреби. Але в нашому житті є безліч ситуацій, де вибачення не потрібні.

Щирі вибачення допомагають налагодити стосунки, коли людина переживає через помилки і хоче їх виправити. Але не завжди те, за що ми просимо вибачання, можна назвати помилками. Про це пише burninghut.

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Прояв емоцій

Ми звикли відчувати збентеження за свої сльози або сміх. Хоча це цілком природний прояв того, що у вас є серце і душа, які, можливо, більші, ніж у власників приліпленої на всі часи спокійної гримаси. Ви можете відчувати смуток, веселощі, нудьгу, захопленість, ви – жива людина. Навіщо це приховувати?

Те, як і з ким ви проводите свій час

Час є тією єдиною цінністю, якою дійсно варто дорожити. І було б не дуже розсудливо витрачати цей дорогоцінний ресурс, керуючись думкою абсолютно сторонніх для вас людей.

Те, що ви не знаєте всього на світі

Ви не можете знати все на світі, і ніхто не може. Якщо хтось стверджує зворотне, він точно бреше, і ви можете з чистою совістю залишити його зі своєю брехнею наодинці. Втім, вимагати від вас екстраординарних знань одночасно з аеродинаміки і в питаннях промислового вирощування кропу теж ніхто не має права.

Ні вибаченням за мрію

Твоє життя належить тобі, і якщо ти живеш з жалем, це твій вибір. Ніколи не вибачайся за дотримання своєї мрії, тому що саме вона визначає тебе. Зробити своє життя по-справжньому наповненим можна, лише втілюючи свої мрії в життя, а не проживаючи своє життя, мріючи.

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