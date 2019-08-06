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Чому чоловіки знову з'явилися у вікнах червоних ліхтарів в Амстердамі

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У вікнах кварталу червоних ліхтарів з'явилися чоловіки - фото 1
У вікнах кварталу червоних ліхтарів з'явилися чоловіки

Дорогі панянки, майте стримання. Насправді, чоловіки там з'явилися не для того, щоб заробити копійчину додому. Це була акція, спрямована на те, щоб привернути увагу до дотримання рівних прав у найбільш ліберальному туристичному пункті Європи.

Кілька чоловіків продемонстрували свої напівоголені тіла в вікнах борделів кварталу червоних ліхтарів Амстердама, де зазвичай секс-послугами заробляють жінки і жінки-трансгендери.

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Секс-працівниці зазвичай знімають кімнату в районі Де Валлен і використовують одне з близько 300 вікон для реклами своїх послуг. Але, попри те, що чоловіки становлять 5% від приблизно 25 тисяч секс-працівників у Нідерландах, їх рідко можна побачити у вікнах.

До слова, раніше у місті провели експеримент, під час якого чоловіки й дійсно стояли у вікнах кварталу червоних ліхтарів. Однак, клієнток це не привернуло, адже жіночки лише сором'язливо відводили погляди від оголених парубків.

Організатори акції наполягають на тому, що секс-працівники чоловічої статі також потребують безпечних приміщень для роботи, відзначаючи, що багато чоловіків піддаються насильству, жорстокому поводженню й експлуатації при виконанні своєї роботи.

Чому чоловіки знову з'явилися у вікнах червоних ліхтарів в Амстердамі - фото 345801

Організатори заявили, що чоловіки, які беруть участь в акції, є моделями і недоступні для надання послуг.

Нагадаємо, що раніше мер Амстердама запропонувала низку рішень, націлених на поліпшення становища жінок, що працюють в області проституції. Одна з пропозицій – перенести частину приміщень в інші райони міста і створити новий район червоних ліхтарів.

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Джерело: DW
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