Чому чоловіки знову з'явилися у вікнах червоних ліхтарів в Амстердамі

Дорогі панянки, майте стримання. Насправді, чоловіки там з'явилися не для того, щоб заробити копійчину додому. Це була акція, спрямована на те, щоб привернути увагу до дотримання рівних прав у найбільш ліберальному туристичному пункті Європи.

Кілька чоловіків продемонстрували свої напівоголені тіла в вікнах борделів кварталу червоних ліхтарів Амстердама, де зазвичай секс-послугами заробляють жінки і жінки-трансгендери.

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Секс-працівниці зазвичай знімають кімнату в районі Де Валлен і використовують одне з близько 300 вікон для реклами своїх послуг. Але, попри те, що чоловіки становлять 5% від приблизно 25 тисяч секс-працівників у Нідерландах, їх рідко можна побачити у вікнах.

До слова, раніше у місті провели експеримент, під час якого чоловіки й дійсно стояли у вікнах кварталу червоних ліхтарів. Однак, клієнток це не привернуло, адже жіночки лише сором'язливо відводили погляди від оголених парубків.

Організатори акції наполягають на тому, що секс-працівники чоловічої статі також потребують безпечних приміщень для роботи, відзначаючи, що багато чоловіків піддаються насильству, жорстокому поводженню й експлуатації при виконанні своєї роботи.

Організатори заявили, що чоловіки, які беруть участь в акції, є моделями і недоступні для надання послуг.

Нагадаємо, що раніше мер Амстердама запропонувала низку рішень, націлених на поліпшення становища жінок, що працюють в області проституції. Одна з пропозицій – перенести частину приміщень в інші райони міста і створити новий район червоних ліхтарів.

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