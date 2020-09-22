Чому чоловіки люблять жінок з пишними формами: учені назвали причини

Фахівці назвали низку причин любові чоловіків до дівчат з пишними формами. Це пов'язано не тільки з фігурою, а й з їхніми якостями.

В першу чергу, інтерес чоловіків до повних дівчат пов'язаний з їжею – одним з найбільших задоволень в житті. "Це одне з найкращих занять для закоханих на побаченні або подружжя, яке живе в шлюбі. Тому, навіть якщо в пріоритеті збереження здоров'я, то дієти слід дотримуватися час від часу, але вони не обов'язково повинні ставати метою життя", – відзначили експерти.

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Другою причиною того, що чоловіки віддають перевагу таким жінкам, фахівці назвали обійми. За зізнанням багатьох хлопців, їх приємніше обіймати.

По-третє, чоловіки роблять вибір на користь власниць пишних форм, тому що їм ніколи не буває з ними нудно завдяки їхньому оптимізму, грайливому і доброму характеру та балакучості. Крім того, пишнотілі жінки здаються чоловікам здоровими.

Також хлопці виділили дві ключові риси, якими володіють такі дівчата: вони впевненіші в собі і люблять себе такими, якими вони є, а також здатні справлятися з труднощами. Остання риса повних дівчат, яка приваблює чоловіків, – їхня ласка і здатність піклуватися про інших. При цьому такі жінки люблять проводити більше часу зі своїми обранцями.

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